Pánico en conjunto de Soacha por deslizamientos de tierra: “Da miedo, eso suena horrible”

Los habitantes de un conjunto de Soacha duermen con miedo por culpa de una montaña que se está desprendiendo. Claro, cuando pueden conciliar el sueño, pues en ocasiones la zozobra por lo que pueda pasar y hasta el ruido de las rocas al desprenderse no los deja pegar el ojo.

La señora Patricia Rodríguez es habitante de la urbanización San Carlos, afectada por esta problemática. Tan grave como lo que puede ocurrir son las soluciones, que más bien suenan a pañitos de agua tibia: “Lo que nos dicen es que nos dan un poquito de tierra con un piedra y diez bultos de cemento para arreglar un murito”.

Las fuertes lluvias de los últimos días han generado pánico en la comunidad, que ve cómo árboles, piedra y tierra ruedan por la pendiente.

“Yo por lo menos no duermo, me da miedo. Eso suena horrible cuando cae la piedra”, explica esta mujer. Asegura, además, que funcionarios de Alcaldía de Soacha llegan, los anotan en una lista y les piden que desalojen, pero no les proporcionan soluciones claras.

Publicidad

“Lo que nos dicen es que toca esperar, que el estudio puede durar dos, ocho meses o hasta un año”, puntualiza.

Mientras llegan la medidas de fondo y se cumplen las promesas, la tierra sigue cediendo y los habitantes de este conjunto en Soacha ruegan para que no haya hechos lamentables.

Más noticias de Soacha

En video quedó registrado el desgarrador momento del rescate de dos niños en Soacha , Cundinamarca, los cuales estaban encerrados en un apartamento al que tuvieron que acceder las autoridades forzando la puerta.

Publicidad

“La Policía de Infancia y Adolescencia acude al lugar y con apoyo de los bomberos voluntarios de Soacha logran ingresar al inmueble, evidenciando la presencia de dos menores de edad que llevaban aproximadamente 24 horas en estado de abandono, sin la tutela o el cuidado de un adulto responsable”, informó el mayor Héctor Millán, jefe de protección y servicios especiales.

La Policía de Infancia y Adolescencia activó la ruta de rescate dejando a disposición a los dos niños para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos.

Vea aquí las desgarradoras imágenes: