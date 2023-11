Papá es señalado de abusar de sus hijas de 3, 6 y 9 años en Bogotá: quedó libre y se fugó

En un hospital de Bogotá permanecen tres hermanitas de 3, 6 y 9 años al parecer abusadas por su propio padre en la localidad de Suba. Según la mamá de las pequeñas, mientras ella trabajaba sus niñas se quedaban bajo el cuidado del hombre. “Fue muy duro para mí enterarme de que el propio papá haya violado a mis hijas”, afirmó la mujer.



De acuerdo con la denuncia, la menor de 9 años le contó a su abuelita lo que venía ocurriendo. “Ellas no quisieron quedarse esa noche allá porque el papá llegaba borracho, le pregunté a una que si estaba ocurriendo algo y ella me confirmó que sí, que el papá la violaba”, señaló la señora.

Al llevarlas al centro médico, dice la madre que el pediatra y el personal que atendió a las niñas determinaron que hace varios meses las menores venían siendo abusadas: “En la clínica les hacen el dictamen de ginecología y mi hija mayor efectivamente ha sido violada”.

Afirma esta familia que acudió a la policía del CAI Rincón, en la localidad de Suba, y los uniformados retuvieron al señalado violador. Sin embargo, inexplicablemente, quedó en libertad horas después.

“Lo llevaba a la URI más cercana para hacerle el procedimiento de una querella o anotación, pero nunca hubo una anotación. Me comuniqué con el patrullero y me dijeron que lo habían soltado tipo 10, 11 de la noche. O sea, no cumplió ni las 72 horas”, denunció la madre de las hermanitas.

Publicidad

Madre y abuela de las víctimas piden que capturen y castiguen al hombre que, según su versión, abusó de sus tres hijas, quienes continúan hospitalizadas y bajo la supervisión de pediatras y personal especializado en este tipo de casos.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia