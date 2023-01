Pastorcito mentiroso: taxista que casi llora contando cómo terminó en balacera era parte de la banda

El hombre aseguró que los bandidos, capturados por la Policía, lo obligaron a arrancar su carro en medio de un intercambio de disparos.

El caso tuvo lugar cuando una banda intentó robarse un vehículo, pero el dueño estaba armado y los sacó corriendo.

“Se me subieron esos delincuentes en la 68 con tercera, me amenazaron con revólver, se me subieron y, cuando arranco, viene un carro blanco detrás, a perseguirnos y echarnos plomo”, contó Luis Peñalosa, el taxista que hasta entonces no era sospechoso.

Sin embargo, autoridades continuaron su investigación y determinaron que este conductor hacía parte de la banda que robaba carros en Bogotá, por lo que lo capturaron.

A los sujetos, que se encuentran en la URI del barrio Carvajal, les encontraron dos armas de fuego y $3.800.000.