Persecución de película en Ciudad Bolívar: un carro volcado, tiros con fusil y varias capturas

Delincuentes pretendían a toda costa no dejarse capturar, pero al final cayeron tres de ellos.

Lo que comenzó como un procedimiento policial, terminó en una persecución por aire y tierra que inició en el barrio Lucero Alto y se extendió hasta Vista Hermosa.

Los protagonistas fueron varios delincuentes que a toda costa pretendían escapar. En su huida, intentaron salir por una calle, peor no contaban con que estaba en mal estado y se volcaron.

Pero este accidente no detuvo su plan. Uno de los sujetos salió del carro accidentado y empezó a hacer tiros con un fusil M4 con la intención de no ser arrestado.

Los intentos de escapar terminaron con la captura de tres sujetos, sin embargo, otros lograron huir.

Las autoridades identificaron que los sujetos llevaban dos fusiles, chaquetas de la Dijín y chalecos antibalas. Le siguen la pista de cerca a los que lograron huir.