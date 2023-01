Pervertido esperó a que niña saliera del colegio para meterle la mano bajo la falda

La menor, de 12 años, gritó y una vendedora llamó a la Policía. El sujeto, sin embargo, escapó. En el sur de Bogotá temen que les haga lo mismo a otras menores.

“Es alto, moreno, tenía una gorra roja, chaqueta de jean, pantalón oscuro y botas”, indicó la madre de la víctima sobre el agresor, quien abordó a la estudiante en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el barrio Restrepo.

La mujer se contactó con la línea 123 para saber qué procedimiento seguir, pero dice que la atención no fue clara: “La verdad me pareció muy regular la ayuda que me brindaron. Me pasaron a psicología y la señora me dijo: ‘acá no la podemos atender’”.

Ahora la menor tendrá que ir al colegio en compañía de algún familiar, pues teme por su seguridad y las de sus compañeras.