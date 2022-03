Pese a que la amenazaron de muerte, víctima de ladrones logró ubicarlos y los capturaron

Dos delincuentes señalados de robar sobre la autopista Norte de Bogotá fueron capturados luego de que una víctima los denunciara. Los ladrones tenían el descaro de despojar hasta de los zapatos a quienes asaltaban.

“Estaba saliendo de la estación 187 y en la mitad de ese trayecto me ha abordado uno por delante y otro por detrás, con cuchillo en mano, diciéndome que me tire al suelo”, contó la víctima.

Los sujetos rondaban las estaciones de Transmilenio para hacer de las suyas.

“Me quitan el moral, que donde está la plata, yo les dije ‘escúlquenme, escúlquenme’, entonces me quitan los zapatos y me dicen que si grito o algo se regresan para matarme”, aseguró el afectado.

La víctima logró ver que los hombres subieron a un taxi, anotó la placa y dio aviso a las autoridades.

“Vi que abordaron un taxi, vi la placa del taxi en la puerta y corrí a llamar a la Policía”, manifestó.

Así fue como patrulleros del CAI La Alhambra en Suba atendieron la denuncia del ciudadano y lograron capturaron a dos sujetos. El tercero de ellos logró escapar.