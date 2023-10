Pillaron a ladrones en Bogotá con las manos en la masa, pero ya quedaron libres

En el sector de Kennedy Central, la Policía capturó a varios ladrones en Bogotá que, armados, intentaron robar en una casa del sector. Ya habían abierto la puerta de la vivienda cuando los sorprendieron los uniformados.



Un taxista que pasaba por el sector se dio cuenta de lo que pretendían hacer los delincuentes y alertó a las autoridades.

Policías del CAI Plaza de Las Américas llegaron al sitio señalado y encontraron a los ladrones en Bogotá listos para ingresar a la vivienda. Sin embargo, como no alcanzaron a robar algo, ya fueron dejados en libertad.



Robos en Chapinero

Y es que los ladrones en Bogotá pareciera que pueden robar a sus anchas. En el sector de Chapinero, de la calle 58 a la 53, entre carreras Séptima y 13, transeúntes denuncian ser asaltados a cualquier hora del día.

Un usuario de X, identificado como Jorge Anaya, contó cómo un hombre le robó el celular y desocupó su cuenta mientras lo obligaba a caminar por ese sector amenazándolo de muerte.

“El tipo me pidió mi teléfono porque me dijo que pensaba que yo le había tomado fotos y quería comprobar que efectivamente no tomé ninguna foto. Yo me negué a hacerlo en primer lugar y el sujeto básicamente dijo que él no tenía necesidad de robarme, que si quería hacerlo sacaba el arma que tenía, me disparaba y me robaba”, describió.