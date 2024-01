Pistola en mano, motoladrones robaron a tres personas a plena luz del día en Bogotá: video

Residentes del barrio Boitá, ubicado en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, han sido víctimas de motoladrones desde el pasado primero de enero. En las últimas horas, estos criminales robaron, con pistola en mano, a 3 habitantes de la zona. El hecho quedó captado por una cámara de seguridad.



Después de perpetrar el robo, los tres delincuentes escaparon en una motocicleta. Según el testimonio de una de las víctimas, estos motoladrones actúan frente a la mirada de todos sin miedo al escrutinio público.

"No es el primer robo. A mí ya me robaron el celular hace como dos meses. En un parque de la zona roban a cada rato. Son supremamente agresivos. Ya no disimulan ni un poquito, ya no les importa si uno está con niños. Si uno está a plena luz del día, si uno está con su carro, no les importa", manifestó una de las víctimas.

Habitantes del barrio Boitá señalaron que han llamado a la Policía en varias oportunidades, pero no han recibido respuesta oportuna. "Llamamos a la Policía y nunca llegó. Vinieron a ver qué era lo que había pasado, pero porque mis hermanos fueron al CAI y denunciaron. Una hora después vinieron", agregó la víctima.



Otros robos en Bogotá

De otro lado, como Pedro por su casa ingresaron dos ladrones a una casa ubicada en el barrio La Clarita, de la localidad de Engativá, en Bogotá, para robar un par de bicicletas. Fue tal su descaro, que volvieron media hora después para cambiar uno de los objetos robados.

Al parecer, una de las bicicletas hurtadas no les funcionó, por lo que regresaron para devolverla y llevarse la que sí estaba buena.

Publicidad

Diana Silva, víctima de los ladrones, cree “que tienen alguna llave maestra o algo, porque en los videos se dan cuenta, es muy fácil como entran y se nos robaron dos bicicletas que teníamos ahí”.



“Obviamente no las tenemos amarradas, pero estamos en la casa, no es justo que uno tenga sus cosas y pues que de una vez lo estén robando a uno”, agregó.

Diana sostiene que no es la primera vez que es víctima de los ladrones. “En dos ocasiones nos han amenazado con cuchillo para robarnos las pertenencias, que uno no las saca, pero sí hemos sido atacadas con una amiga al entrar a la casa”, relató.