Policías infiltrados atraparon banda que atacaba a extranjeros en el centro de Bogotá

Varios operativos han desplegado la Sijín y la Sipol en Bogotá. Policías infiltrados se suben a Transmilenio, buses, taxis y servicios de aplicaciones con el fin de prevenir hurtos, especialmente de automotores, en la ciudad.

“A través de la inteligencia de la Policía Nacional se han logrado capturar personas que cometen este tipo de hurtos”, dice el mayor Edward Zabaleta, jefe de automotores de la Sijín.

Los policías infiltrados se han desplegado en diferentes puntos de la ciudad, para verificar los carros que se movilizan en la capital.

“Lo que se pretende, aparte del registro de las personas que se está realizando en diferentes partes de la ciudad, es revisar a los vehículos través de los técnicos automotores, y el registro a personas con la solicitud de antecedentes que van dentro del vehículo”, explica el mayor Zabaleta.

Publicidad

Los controles también buscan concientizar a los pasajeros para que no se suban a cualquier tipo de vehículo.

“Si se solicitó por algún tipo de aplicación, verificar que el conductor sea la persona que aparece en su aplicación. De no serlo pues empezar a desconfiar porque no es una persona que está plenamente identificada y si oculta su identidad es por alguna situación especial”, aconseja el jefe de automotores de la Sijín.

En medio de estos operativos los policías infiltrados lograron capturar a criminales que perseguían a extranjeros en Transmilenio para luego atacarlos mientras visitaban diferentes puntos del centro de la ciudad.

Publicidad

La Policía Nacional advierte que los controles se seguirán realizando en cualquier momento y en diferentes zonas de Bogotá.

Impactante relato de joven que fue abandonada por un conductor en Bogotá

Apareció la joven que fue abandonada por un conductor en Bogotá, en hechos ocurridos la madrugada del pasado domingo, 5 de febrero, en el barrio Los Alcázares de la localidad de Barrios Unidos, norte de la ciudad.

En video quedó el momento en el que el conductor de un vehículo rojo bajó a una mujer inconsciente del asiento del copiloto y la dejó en un andén . Una persona del sector fue quien se percató de lo ocurrido y llamó a las autoridades.

La joven aseguró en Noticias Caracol que fue víctima de robo y colocará la denuncia por lo que le pasó. Inicialmente, ella abordó un taxi, pero terminó discutiendo con el conductor de servicio público porque se habría desviado de la ruta que ella le indicó para su casa.

Publicidad

“En un inicio, yo no estaba en ese carro, cogí un carro -taxi- cerca de la zona de Lourdes. Le di la dirección para mi casa y el taxi empezó a perderme, empezó a dar muchas vueltas, yo no reconocí la zona. Iba en ese momento hablando por celular con un amigo y le dije como: ‘me están perdiendo’ y empecé a discutir con el taxista. Le dije: ‘me estás perdiendo’”, aseguró.

El conductor empezó a decirle a ella que estaba muy tomada y luego la bajó del carro.

“Me había tomado una o dos cervezas y estaba por esa zona, normalmente, ando en esa zona porque trabajo por ahí. Lo último fue que le escribí a mi compañero: ‘mira, me están perdiendo’, empecé a discutir con el taxista el taxista, me decía: ‘no es que usted está muy tomada, usted está borracha, usted no sabe ni para dónde va’, yo le dije: ‘no estoy borracha, no estoy tomada’ y él me baja del taxi. El señor para en una zona que no conozco porque estaba perdida”, relató.

Publicidad

Estando allí confundida y extraviada apareció el conductor del carro rojo, quien en un principio parecía que le iba a prestar ayuda.

“Me pregunta que si estoy bien, entonces, me puse a llorar y le dije: ‘mira, me están perdiendo’, entonces me dijo: ‘no tranquila, no te preocupes’”, señaló.

La joven manifestó que luego de esto no se acuerda de absolutamente nada.

“Tengo rasguños en la mano, tengo un golpe en el pecho, tengo un golpe en la cadera y me quitaron todo, hasta la chaqueta me la quitaron”, manifestó.

Publicidad

También la dejaron sin sus documentos, celular y la maleta que llevaba.

“No me acuerdo de nada, no me acuerdo de la persona, de verdad, perdí el conocimiento totalmente. Reaccioné ya fue estando en el hospital y fue un choque porque no me acordaba como había llegado”, indicó.

Por el momento está a la espera de los resultados para saber si le suministraron alguna sustancia.

Publicidad

“Estoy esperando los resultados, qué tipo de sustancia fue. Me hicieron exámenes, finalmente, me hicieron la sugerencia de que esperara los resultados y me dieron salida”, indicó.

Asimismo, dijo que no fue víctima de abuso.

“Solo fue el robo. Seguramente me golpearon, no sé si en medio de eso reaccioné de alguna forma, pero solo me robaron, pues me quitaron todo que son documentos, celular, la maleta, hasta la chaqueta”, indicó.

Finalmente, espera en el transcurso de este martes presentar la denuncia.

Publicidad

“Voy a colocar la denuncia y esperar a ver qué porque nadie me da respuesta, de hecho, el domingo apenas salí de la clínica me acerqué a los dos CAI, al de Lourdes y al de Marly, y no me daban información de nada ni siquiera en el hospital, que llegué en una ambulancia y ya”, señaló.

Las autoridades buscan dar con el paradero del conductor que dejó abandonada a la joven y la habría robado.