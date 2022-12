Por no dejarse robar el celular, joven fue apuñalado cuando llegaba a su casa

Tres sujetos lo abordaron y lo hirieron con arma blanca. Denuncia que vecinos, en Suba, no le prestaron ayuda al verlo sangrando.

Una cámara de seguridad registró cómo en horas de la noche la víctima fue interceptada por los delincuentes.

Le pidieron sus pertenencias y él se negó, por lo que fue agredido con arma blanca.

Herido, el joven intentó seguir a los bandidos, pero sus heridas no le permitieron.

Intentó pedir ayuda a algunos vecinos, quienes supuestamente no lo auxiliaron.

Finalmente, un taxista le prestó ayuda y lo llevó hasta un hospital de Suba, donde permanece recluido.