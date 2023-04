Presunto borracho choca cuatro carros y una casa: “El Señor lo cuidó de no estar muerto” Testigos dicen que fue un “milagro” de Semana Santa que este supuesto borracho al volante no haya ocasionado una tragedia. “Donde yo no frene me vuelve nada”, manifestó un taxista que transitaba por Fontibón, donde ocurrió la emergencia.