Presunto feminicida fue dos veces ante autoridades para confesar su crimen y lo dejaron ir

“Fue algo que se pudo haber prevenido”, dijo uno de los familiares de Yamileth Brito Delgado, de 42 años, que falleció a manos de un feminicida, que sería su expareja y quien se presentó dos veces antes las autoridades. En ninguna de esas ocasiones lo detuvieron, afirmaron la madre y hermanos de la víctima.

El crimen ocurrió el pasado viernes, 30 de diciembre de 2022, en la casa del sujeto, en la localidad de Suba, en Bogotá.

“Él la encerró en un tercer piso y ahí hizo con ella lo que le dio la gana, la apuñaló hasta que ella se murió ahí, la vio ahí que se muriera simplemente porque le dio la gana”, aseguró Nelsy Delgado, madre de la víctima.

Después, dicen, el presunto feminicida tomó fotos y se las envió al hijo de 12 años de Yamileth.

Según la reconstrucción que hacen los allegados, tras el crimen el sujeto se presentó voluntariamente en el CAI del barrio Gaitana, donde habría confesado el asesinato.

“Cuando yo llego allá, él dice que llevó unas llaves, supuestamente de la casa de donde la tenía, y las pertenencias de mi hija, el bolso y lo que ella llevaba para el trabajo”, contó la madre de la víctima.

En esa ocasión, señalan los familiares, lo dejaron ir porque supuestamente no lo capturaron en flagrancia. Lo citaron para que se presentara otra vez horas y volvió a asistir, pero al parecer no pudieron detenerlo porque no había un abogado presente. Hubo una tercera citación, pero desconocen si acudió.

El presunto feminicida, además, se habría ido de fiesta el 31 de diciembre y en la madrugada del primero de enero le envió audios a un familiar contándole lo que había hecho.

No era la primera vez que el sujeto agredía a Yamileht. En 2019 la atacó en la calle con un destornillador.

Para uno de los hermanos de la víctima familiar de la víctima “fue algo que se pudo haber prevenido, ya que anteriormente había existido una denuncia, no hicieron nada por parte de la Fiscalía, la negligencia de las autoridades”.

Jorge Luis Hinojosa, otro de los allegados de la mujer, dijo que el presunto feminicida “fue una persona que se obsesionó con ella mucho, tuvieron sus inconvenientes, sus problemas porque él todo el tiempo venía celándola, todo el tiempo era con unos celos obsesivos con mi hermana”.

