Protestas en Ubaté tras muerte de niño por presunta negligencia médica

En Ubaté , la capital lechera de Colombia, hubo movilizaciones en la plaza principal convocada entre la comunidad que exige explicaciones por la muerte de tres menores aparentemente por deficiencias en el servicio del hospital El Salvador.

Ian Nicolás Cuevas es la víctima más reciente de la “negligencia médica”, como dice su padre, Edwin Cuevas. En declaraciones obtenidas por el medio regional La Villa , el hombre cuenta que no hubo atención oportuna para el mal que aquejaba a su hijo.

“Nicolás entró por una bronconeumonía el 10 de marzo al hospital El Salvador, donde le dieron inhaladores y acetaminofén, pero el niño siguió con complicaciones, tocó volverlo a ingresar y ya le dijeron que era una anemia, no aguda, sino inicios, que era tratable”, relató Edwin.

Agregó al medio regional que nuevamente tuvieron que llevar a Nicolás el 31 de marzo debido a una recaída. Pero el día 2 de abril, tras presentar síntomatología delicada, “de nuevo debimos ingresarlo al hospital, pero lastimosamente falleció”.

Este padre de familia denuncia negligencia médica en el hospital El Salvador de Ubaté porque su pequeño tenía meningitis, la cual le detectaron solo “cuando lo remitieron prácticamente muerto para Bogotá”.

Por ahora Edwin pide que se investigue a fondo la situación para determinar si efectivamente los trabajadores de ese centro médico están incurriendo en prácticas que desencadenan en decesos de pacientes, especialmente de niños.

Tragedia de una madre en Soledad, Atlántico

Quien también sufre un calvario es una mamá cuya hija de un año se ahogó en un balde con agua en el departamento del Atlántico. Según relató Karelys Araujo, madre de la pequeña, la tragedia ocurrió mientras ella realizaba labores domésticas en su vivienda, ubicada en el barrio Terranova Etapa II.

La bebé jugaba con su hermanita de tres años. Karelys comentó que siempre acostumbra dejar el balde en la terraza de su casa, teniendo en cuenta que en ese momento estaba trapeando. Sin embargo, en un aparente descuido, la bebé introdujo la cabeza en el agua: "Mis hijas estaban jugando en la terraza mientras yo me encontraba cocinando y atendiendo las labores de la casa. El balde de agua estaba afuera, porque yo estaba trapeando y fue en ese momento en el que mi hija mayor, la de tres años, me indica que mire a la bebé, pero cuando intenté sacarla del balde, ya era demasiado tarde, no respiraba", dijo Karelys, en diálogo con Blu Radio .

La bebé fue trasladada a un centro asistencial. No obstante, ya no tenía signos vitales al momento de su ingreso. "Ya mi hija estaba muerta desde que le saqué la cabecita del recipiente, fue muy duro porque no pude hacer nada por ella, todo se dio muy rápido", lamentó la madre de la menor.

Entretanto, el caso se encuentra en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar, quienes establecen una ruta de atención psicosocial a Karelys mientras se determina si hubo o no un descuido de su parte.