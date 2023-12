¿Qué hacía este hombre colgado de una ambulancia que iba a toda velocidad por Bogotá?

Un caso de intolerancia en Bogotá pudo haber terminado en tragedia. Video de celular registró a un joven colgado del espejo de una ambulancia que iba a toda velocidad por las calles de la capital colombiana.



El Ojo de la Noche habló con Steven, el hombre que aparece en las imágenes. Según su versión, la ambulancia lo estrelló y sus tripulantes emprendieron la huida, por lo que él decidió interceptarlos y aferrarse al espejo para obligarlos a responder.

“Llego yo a la Séptima, está lloviznando y cuando voy a coger la Séptima lo veo por el espejo de la derecha, pasa a romperme el carro y si no me quito me acaba todo el carro y sale y se va”, indicó.

“Donde yo no me le cuelgue al espejo me pasa por encima”, añadió.

El lío por el supuesto accidente terminó en la estación de Policía de Teusaquillo, pero según Steven a la ambulancia la dejaron seguir su camino porque tenía que atender una emergencia.

Publicidad

El conductor del carro particular ahora mismo solo quiere una explicación del porqué lo estrellaron y luego los de la ambulancia se marcharon sin que nadie los detuviera. Tampoco sabe quién le va a responder por los daños que le causaron a su vehículo.