¿Qué hacía este hombre con cerca de 30 tarjetas en un cajero de Bogotá?

Un hombre fue sorprendido en un cajero de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, con cerca de 30 tarjetas de distintas entidades bancarias.

Según la información entregada, el sujeto iba por los cajeros probando el dinero plástico que tenía en su poder para retirar lo que pudiera.

El hombre, que se movilizaba usando un uniforme que pertenecería a una universidad bogotana, fue llevado a la URI de Molinos.

Este no ha sido el único robo insólito que se ha producido en la capital del país.

Recientemente, un grupo de delincuentes, a bordo de un carro, escapó con un vehículo que estaba parqueado en vía pública de la localidad de Puente Aranda. Lo curioso es que para llevárselo lo que hicieron fue amarrarlo para halarlo con el otro automotor.

Todo parece indicar que lo hicieron al no poder encenderlo. No obstante, también cabe la posibilidad de que recurrieran al jalonazo para que el ruido del motor no alertara al propietario.

Las autoridades investigan si estos hombres serían los mismos que, poco antes, intimidaron y robaron a clientes y empleados de un establecimiento de comidas en esa misma localidad.

Mientras dos amenazaban a las víctimas, otros dos esculcaban a las víctimas, a quienes les quitaron bolsos, dinero en efectivo y celulares. También saquearon la caja registradora.

Un quinto delincuente estaba afuera como campanero, listo para avisarles a sus cómplices si veía a algún policía cerca, lo que no ocurrió.

Y aunque estos sujetos lograron escapar con su botín, el que no pudo seguir cometiendo crímenes impunemente fue un ladrón de peluquerías en Soacha.

Intimidaba a las mujeres y asaltaba tanto a clientas como a los locales, de donde se llevaba secadores, pinzas y otros costosos elementos de trabajo.

En su último atraco les quitó a las víctimas tres celulares y una argolla de matrimonio de oro, propiedad de la dueña del establecimiento.

“Una vez huye del lugar, y nuestro cuadrante de San Mateo es alertado, de inmediato se inicia la persecución y se logra la captura unas cuadras más adelante; se recuperan los elementos hurtados”, indicó el coronel Diego Vásquez, comandante de la Policía de Soacha.

