¡Que no le pase! Mujer casi es víctima de delincuentes al sacar plata de un cajero adulterado

Una mujer casi es víctima de los delincuentes luego de retirar dinero en un cajero ubicado en la calle segunda con carrera 14B, centro de Bogotá . Los hampones instalaron una cinta que impedía que los billetes salieran por la ranura.

Según su relato, acudió a ese cajero electrónico, pues le parecía seguro para realizar la transacción.

Una vez insertó su tarjeta y digitó la clave, se percató de que los billetes no salían.

Alarmada, llamó a la Policía.

Los uniformados arribaron y con un destornillador sustrajeron una claqueta que retenía el dinero.

“Hice una transacción, no me salió el dinero y reporté a la Policía. Fue una sorpresa cuando sacaron este aparato. Quiero reportar esto para que no le pase a nadie más. Tocó sacarlo con un destornillador”, contó la mujer.

Una ciudadana se acercó al sitio y dijo que horas antes le había pasado lo mismo.

Recuerde, si a usted le ocurre esa situación, no se despegue del cajero, llame a la Policía y póngase en contacto con su entidad bancaria para saber qué ocurrió con el dinero.