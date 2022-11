Querían pasar vacaciones de fin de año en la finca de sus sueños y un “tierno abuelito” los estafó

Una familia fue estafada cuando quiso alquilar una finca que vio por internet y que supuestamente quedaba en Santander. El hombre que decía ser el dueño era un adulto mayor y por eso, cuenta Érika Torres, “yo le creí”.

Según la joven, continuó “la negociación con una persona, que es un señor de edad, y me dice que él tiene disponibilidad y que no importa el número de personas. Le pido más fotos y él me envía fotos de una finca muy linda”.

“Yo le creí de pronto por el hecho de que era una persona mayor”, sostuvo.

El hombre le dijo que podía “ver la finca, pero les anticipo que yo ya tengo siete personas más que quieren la finca para las mismas fechas suyas”, por lo que le pidió un adelanto para no alquilar el sitio a alguien más.

Cuando la joven “le pedía el contrato, era una excusa diferente” y en el momento en que le solicitó la dirección para ver el lugar “no volvió a responder”.

La familia se quedó sin finca para vacacionar y sin el dinero.