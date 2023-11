Reaparecieron ladrones de carros en Bogotá: vea cómo robaron a una familia en la puerta de su casa

Los ladrones de carros en Bogotá reaparecieron, esta vez en el barrio Ciudad Montes, de donde se llevaron una camioneta Toyota. Cámaras de seguridad registraron el robo y cómo intimidaron con armas a quienes intentaron interponerse.



El video comienza con dos ciudadanos alrededor del vehículo realizando un chequeo. Repentinamente aparece un vehículo del cual desciende un par de delincuentes y cada uno aborda a las víctimas para reducirlas en medio de amenazas con pistola. Un tercer bandido se hace con las llaves de la camioneta y se sube para huir en ella.

Pero en esos instantes, ante tanto ruido, sale la comunidad y familiares de las víctimas de hurto. La decisión de los ladrones de carros en Bogotá es apuntarles temerariamente para hacerlos huir.

Finalmente, nada pueden hacer los afectados y los sujetos huyen en los dos vehículos.

La camioneta que se robaron es de marca Toyota Hilux, de placas UVV – 561. Víctimas piden notificar a las autoridades si ciudadanos la ven por las calles de Colombia.

También se conoció la matrícula del vehículo que usaron los ladrones de carros en Bogotá para cometer la fechoría: KZW – 351.

Otro grave caso de robo en Bogotá: la víctima fue el actor Juan Pablo Raba

En la mañana de lunes 6 de noviembre de 2023, el actor Juan Pablo Raba fue víctima de los ladrones cuando paseaba junto a sus hijos, de 11 y 5 años, por los cerros orientales en Bogotá.

"Nos cruzamos con dos muchachos jóvenes, tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta que venían tres más", relató el actor en diálogo con Noticias Caracol.

Juan Pablo Raba detalló en su denuncia que fue abordado por cinco sujetos que le robaron su celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. En el momento tuvo un enfrentamiento a golpes con los delincuentes.

"Se nota que ya nos habían visto, nos hicieron la encerrona y se empezaron a acercar. Protegiendo a mis hijos, por supuesto, los pegué contra un árbol detrás mío y ellos me empezaron a golpear", señaló.

En el rostro del famoso fue evidente el enfrentamiento con los cinco delincuentes, pues también apareció en sus redes sociales con algunas heridas y moretones. Indicó que los ladrones "tiene su modus operandi en el que te piden las claves, ellos no están detrás del teléfono, sino de que transfieras el dinero. Transfirieron lo que pudieron".

Sobre sus hijos, un niño de 11 y una niña de 5 años, el actor señaló muy conmovido que "están bastante asustados". "Pero están bien, nunca los tocaron. De hecho, la situación se puso complicada cuando uno de ellos fue a agarrar a mi hija y ahí lo golpeo fuerte", afirmó.