Reciclador rescató a perrita que, asustada por los temblores, resultó atrapada en un humedal

Luna es una perrita que, debido a los temblores que sacudieron a Colombia el jueves 17 de agosto , resultó atrapada en el humedal Jaboque, en la localidad de Engativá. Presa del pánico huyó sin rumbo fijo y posteriormente no pudo regresar con su dueña hasta que un héroe, un reciclador, la salvó.

“Todo el mundo abrió la puerta para salir por el tema del temblor y ella salió corriendo. Yo estaba trabajando y cuando llegué me dijeron. Yo grité ¡Luna, Luna! Hasta que por fin me contestó, allá está”, señaló doña Victoria Ramírez, propietaria de la mascota.

Durante alrededor de 12 horas buscó ayuda, sin que esto diera frutos: “Me dijeron que no venían que porque ya era tarde, parece que no les importara. He llamado a todo lado”.

Pero un héroe de carne y hueso se apareció en ese momento. El Flaco, un reciclador y habitante del humedal, al ver la ausencia de los organismos de socorro, decidió ir en busca del animal sin importar que era la una de la mañana ni los 6 grados de temperatura de la madrugada.

El Flaco, con un palo como guía, comenzó la búsqueda de la perrita criolla. Como pudo se metió al fango y en medio de la maleza y el mal olor recorrió durante una hora el pequeño tramo del humedal.

Después de mucho sufrimiento y un largo esfuerzo llegó hasta la isla donde se encontraba atrapada Luna. La comunidad, en medio de la angustia, lo aplaudió, pero faltaba que el hombre regresara con el animal a tierra firme para ponerse juntos a salvo.

Fueron momentos de tensión porque en algunos momentos se quedó quieto y todos pensaban que sus piernas no iban a responder. En ese instante los bomberos oficiales llegaron y con algunos equipos especiales trataron de rescatar al hombre y a la mascota, pero al final, él muy molesto por la falta de solidaridad, logró llegar a la orilla por sus propios medios.

Ya cuando el reloj marcaba las 3:30 de la mañana, la mujer tuvo que bañar a su perro, mientras que el reciclador también se quitó la suciedad con el agua limpia que le llevaron los vecinos.

Al final, el Flaco no quiso la ayuda de la Secretaría de Salud y al final se marchó con 150 mil pesos que le dieron como recompensar por salvar a Luna.

La comunidad quedó muy agradecida y prometió que cada que este hombre necesite alimento todos van a tener las puertas abiertas.