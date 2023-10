¿Reconoce a La Despechada? Peligrosa delincuente volvió a drogar y robar a un hombre en Bogotá

Un habitante del barrio Casalinda del Tunal denuncia haber sido víctima de la misma mujer que había sido grabada en otro punto del sur de Bogotá suministrándole algún tipo de sustancia a un hombre en su bebida , todo en medio de tragos. Alias La Despechada, como bautizaron en las calles a esta señora, quedó grabada en video.



Con la excusa de que pasaba por una pena de amor, se acercó a un grupo de hombres que departía en la localidad de Ciudad Bolívar. Dice su víctima que mientras ella se tomaba una cerveza analizó a todos los asistentes y fue él quien terminó llevándola a su apartamento, aunque afirma que algún tipo de sustancia le suministró en el aguardiente que ella misma compró.

“Cuando nos invita un trago, yo hasta ahí me acuerdo. Ya después cuando me acuerdo, mi apartamento totalmente saqueado: me robó televisores, me robó plata en efectivo, me robó una alcancía, zapatillas”, señaló el hombre.

Las víctimas están casi seguras de que alias La despechada actúa con más cómplices, pues siempre huye en un taxi con los objetos que se alcanza a robar. “Alguien la estaba esperando para llevarse las cosas porque ella qué va a hacer sola con unos televisores y todo lo que sacó. Alguien la estaba esperando para irse ahí mismo”, agregó el afectado.

Para colmo, dice que las autoridades no han querido recibirle la denuncia porque no tiene el nombre exacto de la mujer y, además, a favor de ella, no ha utilizado la fuerza para robarlos.

Se cree que varios hombres han caído en esta modalidad de robo, pero no denuncian por temor a ser descubiertos por sus familias o a ser juzgados por lo ocurrido. Si reconoce a la señalada delincuente, avise a la Policía.

La despechada ya había sido grabada

Imágenes de una cámara de seguridad de un bar de Bogotá, ubicado en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy, muestran cómo La Despechada supuestamente aprovechó el descuido de un cliente para echarle una sustancia en una botella de cerveza, situación que terminaría en un robo.

El video deja ver a la sospechosa, de unos 35 años, de pie y al lado de la barra, dándole la espalda a la botella. Repentinamente mete su mano a la chaqueta en busca de algo.

Pasan un par de minutos y uno de los clientes del bar de Bogotá toma un sorbo de cerveza y coloca de nuevo la botella sobre la mesa y se retira, aparentemente, para ir al baño. Al percatarse de que nadie veía, según la denuncia, la señora aprovecha para introducir algo con su mano izquierda en el envase de vidrio.

Luego de retirarse, empieza a moverse al ritmo de la música para disimular que era una clienta más que disfrutaba de la noche de rumba.

Un par de horas más tarde, cuando cierran el bar de Bogotá, el denunciante asegura que se trasladó a su casa con la mujer. En la calle también quedaron grabados caminando y llegando a la vivienda.

Minutos después, la grabación la evidencia saliendo del inmueble, aparentemente buscando un vehículo. En efecto, allí llega un taxi y en él empieza a introducir computadores, un televisor y más pertenencias de la víctima.

A pesar de estas pruebas, una semana después la Fiscalía archivó el caso argumentando que alias La Despechada no había podido ser ubicada y por tal razón la investigación en ese momento debería terminar.

Lo increíble, según la víctima, es que el ente investigador no quiso tener en cuenta el material probatorio.

Según el Concejo de Bogotá, cada año se presentan unos 2.000 casos de ciudadanos 'emburundangados', es decir, un promedio de siete casos cada día. Este tipo de delito se presenta especialmente en las localidades de Kennedy y en Chapinero.