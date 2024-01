Robaron a conductor en Teusaquillo mientras Ojo de la Noche grababa informe sobre inseguridad

“Teusaquillo tiene miedo”, afirmó uno de los habitantes del barrio El Campín al Ojo de la Noche sobre los robos que los tienen atormentados. Afirman que la Policía Metropolitana de Bogotá no interviene. Lo peor es que, mientras hacían sus denuncias ante las cámaras de Noticias Caracol, un conductor, a una cuadra del lugar, fue atracado.



“Estaba en un segundo piso. Yo alcancé a ver al ladrón. Yo creo que se demoró 10 o 15 segundos, le quitó los dos espejos (al carro). Estaban asegurados con guayas y él las cortó”, relató Sergio Bedoya.

Según él, “llamamos a la Policía, ha pasado media hora, 40 minutos, y no ha llegado”.

Iván Perdomo, líder social de la localidad, sostiene que “aquí el hurto a personas es permanente, el hurto a residencias también es frecuente, también el hurto a comercio”. Agrega que “la habitabilidad de la calle se convirtió en un problema serio”.

Caminar por las calles de Teusaquillo se volvió un completo desafío cargado de miedo, pues en cualquier momento los ladrones les echan mano a sus víctimas.

Hilda Pinzón contó cómo la abordaron los delincuentes dos veces en menos de una semana.

En la primera ocasión, “iba por la cuadra por la 61C Bis y me alcanzaron cuatro individuos, cuatro tipos, me cogieron del cuello. Yo lo que hice fue soltarme, grité y los vecinos, muy amables, me ayudaron. Y como al tercer día, dos tipos en una bicicleta también me pegaron mi carrera”, relató.

Los habitantes de Teusaquillo afirman que los ladrones no respetan día ni horario para hacer de las suyas. Por eso, además de salir de sus casas armados de valor, los ciudadanos también se protegen con palos y hasta perros.

Salir después de las cinco de la tarde, afirman, no es un lujo que puedan darse. Todos se preguntan: ¿dónde está y qué hace la Policía Metropolitana de Bogotá?