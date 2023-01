Robaron un carro y cantaron victoria, pero conductores de apps les tenían preparada una sorpresa

Hombres armados abordaron a su víctima, hacia las 9:00 p.m., en la localidad de Tunjuelito. No lograron salirse con la suya.

“Estaba guardando mi carro y entraron tres hombres, todos armados, me encañonaron, me pidieron las llaves y chao carro”, dijo el propietario.



Entonces, activaron sistema GPS y, con colaboración de conductores que trabajan con aplicaciones, ubicaron el vehículo en un parqueadero del sur de Bogotá.

Al final, la víctima no quiso interponer la denuncia porque, según él, se demora mucho ese proceso.