Robo a supermercado dejó dos heridos en Bogotá: ¿por qué ladrón tenía un carné de la Policía?

Un robo a supermercado se presentó en el barrio Praderas Norte de la localidad de Usaquén, norte de Bogotá. Un señalado delincuente les disparó a dos personas y terminó retenido por la comunidad, que le encontró en los bolsillos un carné que presuntamente lo acreditaría como miembro de la Policía.

En otros hechos: Policía fue detenido por matar a ladrón que intentó robarle la bicicleta

Un grupo de hampones llegó a bordo de un taxi y cometió el hurto. En su huida, uno de los sujetos se quedó atrás y entre varios vecinos lo retuvieron tras señalarlo de atacar con arma de fuego al tendero y a un cliente.

El señalado de participar en el robo a supermercado por poco es linchado. Las autoridades arribaron al sitio y trasladaron a la Fundación Cardioinfantil a las dos víctimas, así como al delincuente.

Mientras avanzan las pesquisas para determinar si el sujeto hace parte de la Policía o si el carné de la institución era robado, los habitantes de Praderas Norte ruegan por más vigilancia debido a constantes hurtos en la zona recientemente.

Publicidad

“Ahora todo esto está contaminado de ladrones”, afirmó una residente de la zona mientras comentaba que el robo a supermercado no es el único hecho de inseguridad presentado en las últimas semanas. “Qué día atracaron a otra señora allí, le pegaron por quitarle un celular”, agregó.

¿Policías participaron en robo a bodega en Bogotá?

Otro hecho del que se sospecha hubo participación de policías ocurrió en la localidad de Puente Aranda. Alrededor de 15 delincuentes protagonizaron en el cinematográfico hurto en la madrugada del 25 de marzo.

Publicidad



Uno de los empleados presentes relató que los sujetos llegaron apuntándole con un arma y lo obligaron a tirarse al suelo: “Nos vuelven a acostar apuntándonos y pues en ese momento nos dicen ‘no nos mire la cara’. En ese momento, me entran más los nervios”.

Una mujer que también se encontraba trabajando a esa hora en el segundo piso de dicha bodega, la cual suministra alimentos y medicamentos a los tenderos en Bogotá, también relato lo que ocurrió: “Él me entró y me dijo ‘Policía Nacional’. Abrió la puerta, me apuntó, pero yo lo vi de civil y le dije usted no es la Policía. Él me dijo ‘¿se va a hacer matar?’, yo ya dije 'me van a matar aquí'”.

Las investigaciones sobre el cinematográfico hurto llevaron a las autoridades hasta un parqueadero en la localidad de Fontibón. Allí encontraron todas las cajas que los delincuentes se habían llevado de la bodega en Puente Aranda.

Las pérdidas por el atraco se calculaban en $700 millones de pesos, pero afortunadamente la mercancía fue recuperada.