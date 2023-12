Robos de carros en Bogotá: vea cómo, en menos de un minuto, se llevaron un vehículo de una bahía

Se siguen registrando robos de carros en Bogotá. Recientemente, cámaras de seguridad del sector del Tunal grabaron a unos delincuentes haciendo de las suyas.



Según la comunidad de este sector del sur de la capital colombiana, fueron tres los casos de robos de carros que ocurrieron en la zona durante el fin de semana.

En el que quedó captado en video se observa cómo los delincuentes llegan al vehículo como si fueran los propietarios y, en cuestión de segundos, lo abren, se suben, lo prenden y se lo llevan.

Ante estos registros de robos de carros en Bogotá, la comunidad hace un llamado a la Policía Metropolitana para que le ponga el ojo a este asunto y los delincuentes dejen de salirse con la suya. Asimismo, piden a los conductores que no den papaya y no dejen los vehículos en sitios que no estén autorizados.

Hace apenas unos días, el Ojo de la Noche también informó sobre otros casos de robos de carros en Bogotá, esta vez en el sector del Salitre.



En uno de ellos, una familia fue bajada de la camioneta en la que se movilizaba y se le llevaron el vehículo con todo y mascota adentro.

Publicidad

En video quedó registrado que uno de los ladrones de carros aborda a los pasajeros de la parte trasera, los golpea y los obliga a bajarse. El otro hace lo mismo, pero con el conductor, y toma su lugar. El tercero se encarga de apoyar y amenazar.