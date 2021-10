Se enfrentaron a tiros con la Policía tras robar dos locales: en uno le apuntaron a una niña

Dos delincuentes en moto se enfrentaron a tiros con la Policía luego de robar dos locales en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Uno era una tienda de víveres y el otro un salón de belleza, donde le apuntaron a una niña.

La mamá de la menor de edad, abrazada a su hija, contó que los delincuentes “me la empujaron, me le colocan el arma en la barriga y en la cara, y me le quitaron el celular. De una vez reaccionó la Policía porque ellos venían robando más locales, entonces ahí fue donde los cogieron. Nosotros no pudimos salir porque nos dejaron encerrados”.

El coronel Julio Salgar, comandante operativo No. 3, dijo que se trataba de “dos delincuentes que se transportaban en una motocicleta, llegan a un establecimiento, un salón de belleza, donde intimidan a las personas que se encuentran ahí”.

En el sitio estaban “dos mujeres y una menor de edad, intimidándolas con arma de fuego, donde a una de ellas le causan una lesión, les hurtan sus celulares, accionan esta arma, por lo cual los vecinos hacen la llamada al 123”, agregó.

Las autoridades respondieron a tiempo y se enfrentaron a los sujetos señalados de robar dos locales.

“Uno de los policías reacciona con su arma de dotación, causándoles unas lesiones a estos delincuentes, los cuales son trasladados al hospital de Kennedy para prestarles sus primeros auxilios y posteriormente ser dejados a disposición de las autoridades competentes”, precisó el coronel Salgar.