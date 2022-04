Secuestradores intentaron evadir retén y le dijeron a su víctima “hágase el borracho”

Un conductor que transportaba flores hacia Cundinamarca fue interceptado por varios hombres que se hicieron pasar por policías. Además de quitarle el camión, los secuestradores se lo llevaron en un vehículo particular, pero fueron detenidos en un retén instalado por verdaderos agentes.

“Pusieron un carro adelante y una moto y dejaron un solo carril. A mí me dijeron ‘hágale, hágale’ (que avanzara). Ya cuando iba pasando frente al carro me dijeron ‘oríllese que lo voy a requisar’. No me dejaron ni bajar del carro cuando me cayeron como siete ahí, me dieron un cachazo y me metieron al carro, me pusieron la chaqueta en la cabeza”, relató la víctima.

Publicidad

Unos se llevaron el camión y otros se encargaron de trasladar al conductor. Policía de Galerías les hizo el pare a los delincuentes y, para no ser descubiertos, estos le dijeron a su víctima “hágase el borracho”.

La artimaña no les funcionó, pues con una seña los agentes entendieron que no eran amigos, sino una banda de secuestradores. En ese momento los tres colombianos y un venezolano quedaron detenidos; portaban un revólver de fogueo con el que intimidaban al comerciante.

Publicidad

Labores de inteligencia también permitieron recuperar el camión, que estaba en un barrio del sur de Bogotá.