Secuestran en México a dos hermanas colombianas y el niño de una de ellas: escalofriantes audios

Dos hermanas y un niño 9 años de origen colombiano fueron secuestrados en México cuando trataban de llegar a Estados Unidos. El sueño americano se convirtió en una terrible pesadilla para esta familia, de la cual perdieron rastro en la frontera.



“Ellos quisieron darse esa oportunidad, ellas creerían que era una oportunidad que les daba la vida para salir de esta situación. Incluso a mí me dijeron que cuando estuvieran allá me ayudaban a pagar un arriendo, con mis gastos, me iban a pagar un médico”, señaló Gloria Palacios, la madre de las mujeres.

Dice la familia que, tras el intento fallido por llegar a tierra americana, alguien los retuvo. A través de mensajes le exigen dólares a cambio de su libertad.

Los allegados de estas hermanas colombianas grabaron una de las conversaciones con quien las tendría bajo su poder, en donde les dice:

“Acá nosotros procuramos en que ustedes tengan tranquilidad enfrentando esta situación, lo mismo los que están acá. A nosotros no nos interesa estarlos incomodando ni nada de eso, simplemente ellos están en una situación. Tengan tranquilidad enfrentándolo, ellas están bien, el niño está bien y no deben estar asustadas por nada de lo que ellos estén viviendo, simplemente es tratar de conseguir al máximo para que ellas puedan continuar”.

En otra comunicación, les dieron la oportunidad de conversar:

Secuestrada: ay… tía preciosa

Tía: ¿Qué les dicen ellos? ¿No le bajan, no negocian?

Secuestrada: De pronto cuando puedas hacer la llamada o le escribes

Tía: pues yo les iba a escribir lo mismo

Secuestrada: él (el secuestrador) está ahí pendiente del celular

Alba Palacios, tía de las hermanas Cerón, asegura que la mayor le dijo: “‘tiita, perdóname por hacerles esto, no fue mi intención, tú sabes que nosotros nos venimos para acá a darles una mejor vida, pero nos tienen secuestradas’”.

Ahora mismo solo le piden a Dios que cuide a sus familiares y a las autoridades de Colombia que comiencen una investigación para identificar quiénes tienen a las mujeres y al niño.

A los secuestradores les piden que no les hagan daño, pues ellos solo iban a cumplir sus sueños en Norteamérica.