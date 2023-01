Secuestraron a clientes y estrellaron a la administradora contra un lavamanos para robar un bar

Cinco hombres, armados con cuchillos, irrumpieron en este local del sur de Bogotá. Aunque se hacían los machitos, dos fueron capturados.

El violento asalto, que quedó registrado en video, tuvo lugar en el barrio Danubio Azul.

“Me amarraron, me amordazaron y empezaron a golpearme. Me dieron patadas, me dijeron que me iban a destruir el rostro, me sacudieron la cabeza contra el lavamanos”, cuenta la administradora del bar. Ella inicialmente se opuso a entregarles el dinero.

El propietario del lugar se percató de lo que estaba sucediendo y alertó a la Policía, que logró capturar a dos de los delincuentes.

Según trascendió, los capturados delataron a sus cómplices, que serían detenidos en las próximas horas.