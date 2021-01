“Si la Policía no viene, nosotros vamos a hacer la ley”: comunidad inconforme por la inseguridad

En los últimos días han robado cinco casas en la localidad de Bosa . Ante esta situación, los vecinos de Andalucía y La Estación decidieron unirse para ahuyentar a los delincuentes que no están en cuarentena.

“Vienen a molestar a los trabajadores, pero a los que beben y fuman no. Entonces si la Policía no viene, nosotros vamos a hacer la ley, y acá no hay droga en este barrio”, manifestó una de las personas inconformes por la situación.

Las víctimas fueron en un primer momento aquellas personas que llegaban de sus trabajos, pero ahora los bandidos, dicen los afectados, se están metiendo a las casas y en carretas huyen con sus enseres.

También dicen que son conscientes de la pandemia por el coronavirus y las restricciones nocturnas, pero armaron su propio frente de seguridad porque la delincuencia no los deja dormir.