Solo pasa en el país del Sagrado Corazón: inédito intento de secuestro en bar de Bogotá

Tres hombres y una mujer entraron al lugar, ubicaron al administrador, lo esposaron y trataron de llevárselo diciéndole que iban a rehabilitarlo por drogadicto.

Los sospechosos se hicieron pasar como miembros de una supuesta fundación.

“Porque yo soy dizque drogadicto, esa es la excusa de la fundación”, comentó José Palacios, víctima de los delincuentes que estuvieron varios minutos tratando de sacarlo del lugar.

“Se me llevaron un millón de pesos del bolsillo de la parte de atrás porque ellos me sacaron todo, me rompieron una cadena de oro que tengo acá”, sostuvo el comerciante.

El coronel Aníbal Villamizar, oficial de inspección de la Policía, dijo que cuando el cuadrante realizaba patrullaje por la zona fue “alertado por un ciudadano donde indica que en un establecimiento público algo extraño sucedía”.

Al llegar al bar, encontró “al administrador del establecimiento esposado, el cual quería ser sacado del mismo a la fuerza por cuatro sujetos”.

Autoridades rescataron al hombre y retuvieron a los cuatro delincuentes, que se encuentran en la URI de Paloquemao y deberán responder por secuestro simple, hurto y concierto para delinquir.