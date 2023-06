Su expareja la intentó ahorcar: esta mujer teme que la maten como a Érika Aponte

Una mujer de 20 años fue golpeada y amenazada por su expareja, en presencia de su pequeño hijo de 2 y su mamá. El violento sujeto llegó hasta la vivienda de la víctima, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, en la noche del jueves 1 de junio. Pese a buscar ayuda, a la joven le dijeron que por ahora no había cupo para alojarlos en una casa refugio.

“Llegó a la casa y empezó a pegarle a mi mamá, a mí y quería mandarle a mi bebé también”, narró la víctima sobre la agresión que sufrió. Además, denunció que su excompañero intentó asesinarla: “Me cogió del cuello y me empezó a ahorcar”.

La Policía llegó antes de que ocurriera una tragedia y capturó a la expareja de la joven maltratada junto a su mamá e hijo.

Tras la brutal golpiza, la víctima acudió a la Fiscalía General de la Nación para denunciar al sujeto con el fin de proteger a su familia. “Yo dije ‘tengo que exponer el caso de violencia intrafamiliar’. De allá me dijeron que, si era violencia intrafamiliar, estaba en un nivel extremo de feminicidio”.

La joven madre entonces se dirigió a una comisaría de familia, donde, pese a reconocer lo urgente de la situación debido a las agresiones y amenazas, no pudieron ubicarla en una casa refugio.

“Yo llegué a la casa a las 8:20 (de la noche), me llamaron y me dijeron ‘listo, ya salió el papeleo, vente para la comisaría de Kennedy y hacemos el debido traslado’. Llegué a la comisaría, duré casi tres horas allá y me dijeron ‘no, es que no se puede hacer el traslado, vete para otro lado’”, le informaron.

Según ella, la razón que le dieron para no poder darle un espacio en una casa refugio era “porque hay 16 mujeres por delante de mí, pero ellos me dicen que la que está en mucho más riesgo soy yo”.

Mientras tanto, su expareja siguió mandándole mensajes intimidantes pese a estar detenida. “Lo último que él me envió fue que me iba a matar. No sé por qué razón no le quitaron el celular en la noche. Él siguió con celular en la noche, me envió unos mensajes por Messenger”, afirmó.

Esta víctima de violencia intrafamiliar estuvo buscando durante toda la noche y la madrugada un sitio para esconder a su mamá y su hijo, para que no fueran asesinados. Por ahora no puede trabajar, su mamá tampoco puede salir y este viernes tiene que acercarse nuevamente a la comisaría de familia para seguir con los trámites y ver si puede ingresar a una casa refugio.

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol se enteró de que no pudieron darle protección a la joven porque el contrato de la casa de refugio se acabó el 30 de mayo y hasta la semana pasada comenzó la licitación, es decir que no sería solo esta mujer sino otras las que necesitan ayuda.