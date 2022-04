Supuestos agentes del CTI robaron e intentaron secuestrar a comerciantes en Bogotá

Dos comerciantes de telefonía celular denunciaron que fueron golpeados, asaltados e intentaron secuestrarlos supuestos agentes del CTI en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de Bogotá. Ambos se habían detenido en la calle 65 con carrera 20 porque un sujeto, vestido de policía, los interceptó para una requisa.

Según una de las víctimas, el supuesto agente se movilizaba en una moto oficial, “pero no llevaba chaqueta amarilla sino todo de verde y chaleco de policía verde”.

“Me hacen orillar el vehículo, me piden documentos, el señor agente me pide también licencia”, contó. En ese momento llegaron los supuestos agentes del CTI.

“Las otras personas me abordaron cuando el policía me hace parar y me hace abrir el baúl. Me abordaron, cuento mal, seis personas. Cuatro personas, todos con chaleco del CTI”, aseguró el comerciante.

Agregó que todos llevaban “armas, me imagino oficiales, porque todas eran pistolas. Nos querían subir al vehículo a mí y abordan al compañero mío, también lo golpean”.

“Nos dieron varios golpes con las pistolas”, sostuvo el comerciante.

Testigos que escucharon lo que pasaba en la calle salieron a auxiliar a los dos hombres y evitaron que los supuestos agentes del CTI los secuestraran.