Taxi fue embestido por conductor perverso: se metió a carril de TM, cruzó semáforo en rojo y se fugó

En la avenida Caracas con calle 74, un conductor cometió una serie de errores que terminaron afectando a un taxista que trabajaba en la noche capitalina. El sujeto invadió el carril de Transmilenio, se pasó un semáforo en rojo, embistió al taxi y se escapó a pie tras el violento accidente en Bogotá .



“Me vine a dar cuenta ya después de que desperté en un hospital. Complicado todo porque pues uno intentando trabajar y de un momento a otro… tenga”, narra el taxista afectado por la bestialidad de un irresponsable que, para colmo, salió del carro destruido y lo dejó tirado.

Hugo Lozano, el taxista que llevaba la vía, quedó en shock tras el fuerte impacto. Fue en el hospital donde se enteró que un imprudente lo estrelló y se voló: “Realmente, que me acuerde, nada. Ya por lo que veo por videos que me han mostrado después y me cuentan es que sé que me accidentó un particular por la vía del Transmilenio y venía pasando el semáforo en rojo, ya con eso supe, de resto no supe más. Yo me desperté fue en una clínica adolorido”.

Dice el conductor herido que para colmo de males el carro del infractor no tiene SOAT y por eso le tocó afectar su propia póliza para cubrir los gastos médicos.

“Como estoy yo estoy solo, pues firmo todas las cosas. En ese momento me sacan, ya me dicen que listo, ‘ya está libre’. Me dicen que van a cobrar mi prueba de alcoholemia, la que me van a hacer ellos a mí. Al final me hacen un recibo que tengo que pagar”, agrega Hugo.

Este taxista añade que “lo otro es que me afecta físicamente para mi trabajo. Digamos que uno tiene una póliza de seguro todo riesgo que le cubre a uno cierto porcentaje de accidentalidad, de perjuicios, me cubre un 80% en plata, pero quién me responde por el resto, yo no tengo para pagar el resto del carro”.

Su taxi quedó en pérdida total y no sabe quién le va a responder por el patrimonio de su familia, porque a pesar de que el culpable se escapó, el carro implicado tiene un dueño que tampoco aparece.

Herido, sin plata y sin carro, y sin con qué mantener a sus hijos, pide a la Policía de Tránsito que busque al irresponsable.