Taxista acosador asusta a mujeres en Fontibón: "Se pone la mano en sus partes íntimas”

Desde la localidad de Fontibón empiezan a aparecer denuncias sobre un taxista acosador que persigue a las mujeres que caminan por las vías. En un punto las intercepta y las invita a que se suban a su vehículo, lo cual hace con palabras subidas de todo.

Una víctima contó que el pasado fin de semana el taxista acosador la siguió desde la puerta de su casa y durante varias calles “empieza a gritarme, a decirme como ‘mamita, súbase a mi taxi, yo le hago la carrera gratis’. Yo seguí ignorándolo, seguí caminando y más adelante sigue diciéndome porquerías, acosándome. Cuando yo digo ‘ya no más, respéteme, yo no tengo por qué aguantarme ese tipo de porquerías que me está diciendo’”.

Lo peor ocurrió después: “Cuando volteo a mirarlo él tiene la mano en sus partes íntimas”.

Según la denunciante, el taxista acosador habló por un altavoz del vehículo manifestando que era policía y que se tenía que detener.

“El tipo se estaciona y pone una sirena diciendo 'Policía Nacional, quédese quieta'. Cuando el señor se va a bajar del taxi yo empiezo a grabarlo y le empiezo a gritar ‘si a mí me llega a pasar algo es por culpa de este señor’”, añadió la joven.

Ante los gritos de la mujer la comunidad salió y el taxista acosador se escapó, pero las autoridades lo están buscando para que explique lo ocurrido. Al parecer, hay más denunciantes que afirman que les ocurrió lo mismo con ese mismo conductor.

“He hablado con diferentes personas de aquí de la localidad de Fontibón y me dicen que es reiterativo lo que está pasando con este señor, las placas ya las personas la han detectado”, puntualizó.

Las víctimas esperan que las autoridades de Bogotá retengan al taxista acosador antes de que ocurra algo peor.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co