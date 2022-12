Taxista acusado por universitario asegura que él es la verdadera víctima y lo querían robar

“Cuando íbamos llegando uno de ellos me agarró por el pescuezo y me quitó el celular y la plata”, dice Arley Vásquez, quien ya interpuso el denuncio.

El conductor aceptó haber golpeado al joven, pero dice que lo hizo en defensa propia, pues supuestamente este, junto con otra persona, intentó despojarlo de sus pertenencias.

Afirma que el taxi que conducía era prestado y que las placas que la familia del joven universitario entregó no corresponden a las del vehículo implicado.

“Soy honesto y doy la cara porque las cosas no son como él está diciendo”, aseguró.

La otra versión

Yeisson Umaña aseguró que las agresiones iniciaron porque el conductor le había cobrado más de lo normal por una carrera y como se negó a pagar fue agredido.

Estas fueron sus declaraciones:

