Taxista cobarde: atropelló a universitario en Bogotá y escapó, pero quedó grabado en este video

Al parecer, el conductor no quiso llevar al hermano de la víctima, aceleró y se llevó por delante al estudiante. Sucedió en Kennedy. Policía lo busca.

“Arranca el taxi, me coge a mi hijo y casi me lo mata”, aseguró Raúl Ramírez, padre de la víctima.

Agrega que luego del fuerte impacto, el taxista no auxilió al joven y prefirió dejarlo tendido en la mitad de la vía principal del barrio Andalucía en Bogotá.

El universitario, que estudia Comercio Internacional, se encuentra en el Hospital de Fontibón.