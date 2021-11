Taxista habría sido atacado con ácido tras robo de su celular: señalan a una mujer

Conductores de taxi denuncian que a uno de sus compañeros lo robaron y, además, fue atacado con ácido.

El taxista, que al parecer fue atacado con ácido por una mujer, permanece en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico.

“En la 47 ella le dijo ‘por esta a la derecha’ y él giró y sintió que ella le rapó el celular (…) cuando él volteó a mirar, me decía él: ‘me tiró agua, yo sentí agua’ (…) y le seguía tirando hasta que desocupó la botella”, comenta Ómar Inestrosa, taxista.

El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo en Chapinero. Sus compañeros lo auxiliaron y lo llevaron a clínica Marly, donde permanece recluido mientras espera el trasladado al pabellón de quemados del Simón Bolívar.

Conductores del gremio denuncian que la Policía le restó importancia al caso y están a la espera de que les reciban la denuncia para iniciar la búsqueda de la responsable.

El taxista no cuenta con seguridad social, por lo que su esposa busca por todos los medios el dinero para pagar los gastos médicos.

“Tengo un dilema porque él no está afiliado al seguro y allá me dicen en admisiones que si yo no soluciono me va a pasar a mi esposo por persona particular. Está en la clínica Marly, súper costosa, no tengo los recursos y no sé por cuánto me va salir la hospitalización”, comenta Jessica Beltrán.