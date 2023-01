Taxista hizo la carrera de su vida: le devolvió la sonrisa a un par de niños en Navidad

Se dio cuenta de que olvidaron sus regalos en el baúl del carro y se las tuvo que ingeniar para saber dónde vivían, pues no los había dejado en su casa.

Kevin Viedma recogió a una familia en Santa Librada y la llevó hasta la vía principal de Engativá, en el occidente de Bogotá.

“Como la carrera era bastante larga ellos se bajaron y yo arranqué normal. El padre de familia alcanzó a correr como unas 30 cuadras detrás de mí, pero obviamente un carro corre más que un humano”, dijo el conductor antes de percatarse de lo que pasaba.

Se dio cuenta de que los papás de los pequeños olvidaron los regalos cuando recogió otro servicio y le pidieron usar el baúl.

El taxista, entonces, hizo un video para encontrar a los pequeños dueños de los juguetes.

“No podemos dejar sin Navidad a esos niños”, dijo Kevin en la grabación que se hizo viral.

El video “dio frutos y como a las nueve de la mañana me contactó la señora, casi llorando porque me contó que los niños lloraron casi hasta las dos de la mañana por los juguetes, porque se quedó toda la Navidad ahí dentro del carro”.

Un taxista que conocía a la familia le dio la dirección de la casa donde tenía que entregar los regalos y hasta allá llegó en la noche del jueves.

El par de hermanitos le agradecieron con una enorme sonrisa al recuperar sus tesoros.