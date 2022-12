Taxista se dejó robar de dos ladrones y los atacó a bala cuando le dieron la espalda

Uno de ellos se encuentra en estado crítico mientras que el otro logró escapar. El conductor no aparece.

Hasta una zona oscura del barrio Las Lomas fue llevado el taxista por los dos jóvenes, quienes lo amenazaron con un puñal para que entregara sus pertenencias.

El hombre no opuso resistencia y les entregó todo, pero ellos no contaban con que él estaba esperando un descuido para atacarlos.

Cuando emprendieron la huida, el conductor sacó un arma de fuego y les disparó, hiriendo a los dos.