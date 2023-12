Taxista vio de cerca la muerte: chocó con separador y el carro terminó volcado

Durante la madrugada del 5 de diciembre un taxista que transitaba por la avenida Américas con avenida Boyacá sufrió un aparatoso accidente tras no ver el separador que divide la oreja hacia el sur de Bogotá.



El conductor buscaba transitar hacia el oriente de la capital, pero el descuido hizo que terminara volcado. Tuvo que ser llevado de urgencia al hospital.

En ese mismo punto, el Ojo de la Noche conoció que ladrones de bicicletas golpearon a dos niñas de 8 y 11 años y a su mamá para robarles.

“Íbamos cruzando con mis dos hijas a las 8:21 de la noche y tres venezolanos, hay que decirlo, nos atacaron, nos encerraron. Agredieron a mi hija de 11 años jalándole el pelo y tirándola al piso, y para soltarnos rápido la bicicleta lo que hicieron fue botarnos al piso y dejaron a la niña de 8 años debajo de la bicicleta. Por el afán de llevar bicicleta ellos empezaron a agredirme a mí con puños y patadas y pues mi afán era recuperar a mis hijas y que se llevaran la bicicleta. Ya fue cuando ellos hablaron que identifiqué su nacionalidad”, le narró esta mujer al Ojo de la Noche.

Afirma esta madre que fue la peor noche de sus vidas, porque además del maltrato de estos ladrones de bicicletas, se le llevaron su medio para llevar a las pequeñas al colegio.

También cuenta que las niñas están perturbadas por lo que les ocurrió, por eso pide a las autoridades que capturen a los responsables y les devuelvan su bicicleta. “Ellas han estado hablando un poco del tema, pero hemos intentado de pronto no hablar mucho con la familia de eso porque lo que queremos es olvidar ese horrible episodio, porque si bien gracias a Dios no nos pasó nada, que es lo más importante, sí es un momento que no debería pasar”, reconoció.

De otro lado, manifestó que “estamos condenando la delincuencia tanto que decimos ‘gracias a Dios no les pasó más’, y es que no debería pasar nada, sobre todo cuando hay niños de por medio”.

Comunidad denuncia que no es el primer caso de ladrones de bicicletas en el sitio, ya que los atracadores se aprovechan de la oscuridad y de la falta de la Policía para así hacer de las suyas.