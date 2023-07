Temor en Soacha por sujeto que se disfraza de señora para atacar a mujeres

Temor y zozobra sienten habitantes y mujeres comerciantes en el municipio de Soacha, Cundinamarca, por un hombre que se disfraza de mujer para atacarlas sin razón, como quedó registrado en un video de seguridad.

“Es un hombre vestido de mujer. Contextura más o menos altica, medio blanquito”, aseguró una joven.

Según versiones, van hasta el momento tres víctimas de este sujeto que anda además con arma blanca.

Se viste como mujer para atacar a mujeres que en su mayoría son comerciantes del barrio San Mateo, ubicado en el centro de Soacha.

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento cuando, por la espalda, agredió a una mujer.

“Es un señor que se viste de mujer y más que todo ataca a las mujeres y cuando bajan la reja o donde esté la coge y apuñala, o le aplica una inyección”, comentó un ciudadano.

Estos hechos se vienen presentando en la calle 30 entre carreras primera y cuarta. La comunidad siente temor por esta situación.

“Eso fue más o menos en la tardecita ya cayendo la noche. Obvio da miedo porque hay muchas mujeres a veces que estamos a esta hora trabajando”, dijo la joven.

Dicen que este sujeto se hace en las esquinas desde donde observa y analiza a sus víctimas, a las cuales ataca en cuestión de segundos.

Según los comerciantes, se han reportado tres casos. Una de las agredidas permanece recluida en un centro médico de Soacha.

Del criminal solo se sabe que actúa en la noche. La Policía ha estado atenta a esta denuncia de los comerciantes, pero el sujeto ataca y se quita las prendas femeninas que viste para así escapar.

Otro infame caso de violencia contra las mujeres ocurrió en Bogotá, específicamente en el barrio Américas Occidental de la localidad de Kennedy, donde una familia fue víctima de ladrones que llegaron hasta su garaje para robarles el carro.

Los criminales se movilizan en un Chevrolet Corsa de color gris. Dos de ellos se abalanzaron al conductor y golpearon a su esposa y a las hijas que trataron de evitar el hurto.

“Alcancé a guardar el carro, mi hija fue a cerrar la puerta del garaje y yo me asomé a la puerta cuando veo que se me lanzaron encima con armas de fuego, me encañonaron”, contó el ciudadano.