Terror en ciclorruta de Kennedy: ladrones tumban violentamente a biciusuarios para robarlos

En una parte de la ciclorruta de Kennedy los biciusuarios están siendo asaltados de forma salvaje, pues delincuentes los hacen caer de sus bicicletas y, con arma cortopunzante, los amenazan para quitarles sus pertenencias. La situación se presenta muy cerca del portal de Las Américas.



Impactantes grabaciones evidencian este tipo de situaciones que se están presentando en la avenida Villavicencio con 81L, en la entrada al barrio El Amparo. “Tenemos que salir con palos a acompañar a nuestros familiares a que salgan a trabajar, pero esto es día y noche”, señaló una vecina del sector.

Aprovechando que los buses de Transmilenio se estacionan para esperar su hora de ingreso al Portal de Las Américas, los criminales se esconden en esa parte de la ciclorruta de Kennedy. Cuando se percatan de que su víctima en bicicleta va sola se le abalanzan, la golpean y la atacan.

Todo esto ocurre ante la mirada de conductores y peatones, quienes no hacen algo por ayudar. Dice la misma comunidad que aquel que intente auxiliar a las víctimas es atacado. “Con cuchillo, también con arma de fuego se han visto casos. Una vez estábamos ayudando a una muchacha porque le robaron la cicla y uno de ellos me dio una cachetada en la mejilla. Lamentablemente no pudimos ayudarla mucho”, agregó una residente de la zona.

Los biciusuarios que transitan por esa parte de la ciclorruta de Kennedy están desesperados con estos criminales que madrugan a robar. “Estamos ya cansados de ver tanto atropello con los ciclistas, el día viernes como hacia las 5:45 de la mañana atracaron a un señor acá, le dieron una puñalada en el brazo”, contó otra mujer.

Ante la ausencia de los policías, la comunidad afirma que se está armando porque no quiere más robos en su sector.