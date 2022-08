Tiraron por un abismo a conductor de aplicación: le robaron el carro que compró con un crédito

Una familia en Bogotá había encontrado en un carro que acababan de comprar con un crédito la forma de subsistir. Lo usaban para transportar personas a través de una aplicación, pero dos de los supuestos clientes resultaron ser ladrones y le robaron al conductor toda su ilusión por salir adelante.

El papá de dos niñas recogió a dos jóvenes, pero “en un descuido los muchachos desenfundaron arma de fuego, tanto el de adelante como el que estaba atrás. De una vez me cogieron del cuello y me mandaron para la silla de atrás. Ahí me pegaron, me empezaron a amenazar”.

La víctima fue llevada a Bosa, donde lo golpearon. Un tercer delincuente se subió después y fue quien desocupó sus cuentas.

“A ese sí no le vi nada, no lo reconocí y esa persona fue la que subió y me dijo que cuánta plata tenía, que le diera mi número de celular, que se lo desbloqueara, fue el que me pidió los usuarios, las contraseñas de las tarjetas”, narró el conductor asaltado.

Luego fue llevado a la localidad de Ciudad Bolívar y “uno de esos muchachos se fue detrás de mí, el cual me amenazaba con arma de fuego y aparte de eso yo simplemente le rogaba que no me fuera a hacer nada porque tengo dos hijas”.

Fue entonces cuando lo botaron por un abismo y huyeron con su vehículo recién comprado.

“El único sustento era el carro y a parte la deuda que nos queda porque fueron 20 millones de pesos que se sacaron de un crédito”, contó entre lágrimas la esposa del conductor.