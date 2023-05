Tomó préstamo gota a gota y ahora vive una pesadilla: “Temo por mi vida y la de mi familia”

Mucho cuidado con los préstamos gota a gota en Bogotá. El Ojo de la Noche de Noticias Caracol conoció la historia de un comerciante que ahora vive toda una pesadilla luego de adquirir una deuda bajo esta modalidad.

En este momento temo por mi vida y por la de mi familia víctima de gota a gota

Según su testimonio, los altos intereses y el acoso de los criminales lo hicieron cerrar su negocio y ahora su familia está en peligro.

“Me endeudé para pagar también unas deudas y para surtir el negocio que tenía en ese momento”, manifestó.

La deuda en total fue de $25 millones. El comerciante aseguró que les pagó puntualmente durante varios meses a los prestamistas y al interés que ellos quisieron, pero las malas ventas lo llevaron a tratar de renegociar la deuda. Fue ahí donde todo cambió.

“Pagaba de manera semanal $1.500.000. Desde el año pasado estoy cancelando esa deuda que ahorita se me ha vuelto un complique”, señaló el afectado.

Las amenazas y las visitas violentas lo hicieron conseguir otro trabajo pero, según él, ni así logró pagar el interés del 20% que le exigían.

“Me acerqué a la Fiscalía y no me recibieron el denuncio de estas personas porque en las tarjetas únicamente hay número telefónico de celular y con eso no es suficiente para colocar un denuncio”, afirmó.

Con la exigencia de devolver todo el dinero en un solo pago llegaron donde uno de sus familiares a amenazarlo de muerte.

De acuerdo con el ciudadano, estas personas se han metido “con mi familia, en mi trabajo, en todo lado”. Afirma estar al borde de la desesperación.

El Gaula de la Policía le sigue el rastro a esta historia, no solo para frenar a los usureros, sino para evitar que ocurra una tragedia.

