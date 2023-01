Trabajo para repartir volantes resultó ser tremenda estafa: hasta la ropa les robaron a 10 jóvenes

“Conocimos el trabajo por medio del Facebook”, contó una de las víctimas. Mire cómo las engañaron para que no le pase.

De acuerdo con las 10 mujeres, ellas enviaron su hoja de vida tras ver el anuncio en redes sociales y luego las citaron en una esquina de un barrio en la localidad de Kennedy. Allí les dieron el uniforme y los volantes para entregar.

“Nos hicieron guardar todas nuestras pertenencias en las maletas y después, continuo a eso, nos llevaron a un restaurante donde guardamos todo en una bolsa de basura, que después ella (la empleadora) se llevó”, contó una de las jóvenes estafadas.

La mujer que las ‘contrató’ se llevó dinero, chaquetas, blusas y celulares.

Aunque las 10 mujeres fueron al restaurante, la ladrona había escapado.

“Había cerca un policía de Tránsito, le comentamos la situación y nos ignoraron totalmente”, dijeron.

Advierten que las autoridades no les prestaron colaboración para interponer la denuncia porque no tenían el nombre de la persona que las robó.