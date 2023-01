Tractomula llena de carbón se volcó en Bogotá: conductor dice que lo iban a robar

Francisco Marcillo asegura que un taxi lo estaba cerrando para asaltarlo y por eso decidió chocarlo. Ocurrió en el barrio Terreros, cerca de Soacha.

“Me iban a robar, un taxi que se me cruzó de placas 322, no le alcancé a ver las letras. Él me cerró, lo alcancé a tocar cuando volvió y me cierra”, cuenta.

A él, denuncia, le robaron una mula en el mismo sector en enero pasado.

A pesar de sus lesiones, Francisco se quedó en el sitio para llevar el carbón hasta el Valle del Cauca. Pide que se cuide a los chóferes, pues los hurtos en ese sector son frecuentes.