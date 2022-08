Tragedia de colombiano en Polonia: fue a buscar un mejor futuro para su hijo y murió en accidente

Todo un drama vive la familia de Johan Sebastián Fonseca, un colombiano y padre de un niño de 5 años que se fue a Polonia a buscar un mejor futuro para él y sus seres queridos, pero quien lastimosamente perdió la vida el pasado fin de semana en un accidente de tránsito.

“Él se fue de una vez con contrato laboral por tres años. Él se estaba desempeñando en diferentes labores, hace poco había cambiado de empresa, pues los tenían rotando, entonces no estaba en una sola función”, cuenta Katherine Sandoval, esposa de Johan.

La madrugada del pasado sábado, Johan sufrió un fatal accidente en el vehículo que se movilizaba y falleció.

“Sucedió a las 4:30 a.m. Dicen que él iba manejando el vehículo, es una hipótesis, no estamos seguros, y no sé si le dio un microsueño, el carro falló, pero parece que no cogió la curva, era una recta y sucedió el accidente”, explica Sandoval.

Apenas su familia supo de la tragedia, empezó la búsqueda de ayudas para poder traer su cuerpo a Colombia y poderlo sepultar en su natal Bogotá.