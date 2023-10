Tragedia familiar en Tocancipá: un hermano murió y otro quedó herido en confuso hecho con policías

Un hermano muerto y otro herido dejó un confuso hecho que involucra a dos policías en el municipio de Tocancipá , en Cundinamarca. Todo empezó luego de que uno de ellos evadiera un control de las autoridades.



“Empezaron la discusión, forcejearon y la Policía, inmediatamente a ráfagas, le pegó a uno seis tiros y al otro dos”, afirma Nelly Ayala, familiar de las víctimas.

Todo se desencadenó cuando uno de los hermanos Morales hizo caso omiso a los policías que estaban en la mitad de la vía que conduce a una vereda. “Resulta que llegó como a los 10 o 20 minutos la Policía a buscar a mi cuñado, a decir que éramos unos malandros, que éramos malas personas, que él se había volado”, añadió la señora Nelly.

Según testigos, los uniformados, a bordo de un camión, lo persiguieron hasta su casa. Allí salieron los familiares y en medio de una acalorada discusión, al parecer, uno de los policías disparó en ocho oportunidades.

“En ese momento salgo corriendo a auxiliar. El agente vuelve a empuñar su arma y me dice ‘usted no me va a hacer nada a mí’, y yo solo levantaba las manos, solo le decía ‘no le voy a hacer nada, déjeme auxiliar a mi primo”, explicó Humberto Morales, allegado de las víctimas.

John Alexander Morales y Óscar Osvaldo Morales resultaron gravemente heridos. Dice la familia que más agentes llegaron a la casa y remitieron a los lesionados a centros médicos.

“Llega una patrulla, que es la patrulla de Sopó, que es la que lo auxilia y lo traslada al hospital de Tocancipá. Yo salgo corriendo a intentar auxiliar a mi otro primo, ya que él me manifiesta que también se siente mal. Cuando yo le levanto la camisa le encuentro dos impactos”, indicó Humberto Morales.

Finalmente, John Alexander, de 37 años, murió en el hospital Simón Bolívar de Bogotá. Su hermano, que también fue remitido a la capital, permanece internado en la clínica Cardioinfantil.

Según la familia, en la estación de Policía no les han dado información de lo ocurrido: “No se manifestaron, no nos pusieron atención y el alcalde de Tocancipá tampoco quiso escuchar”.

La Fiscalía, al enterarse de que a los policías los estarían investigando a través de la justicia penal militar, pidió abrir una investigación para que ellos puedan intervenir y esclarecer el caso.

La familia Morales, que vive en zona rural de Tocancipá, pide que se investigue lo ocurrido y se castigue a los responsables de la muerte del hombre que deja dos hijos de 17 y 10 años.