Tres hombres la secuestraron, abusaron y robaron en la autopista Norte: "Me iban a pegar un tiro"

La biciusuaria Liliana Fernández denunció que tres hombres la secuestraron, abusaron y robaron en la noche del lunes 3 de mayo cuando se movilizaba por la ciclorruta de la autopista Norte de Bogotá, a contados metros del peaje de Los Andes. Volvió al oscuro sitio en el que vivió su peor pesadilla y afirmaba tener “miedo de que de pronto salgan en un momentito ahí, nos cojan”.

La mujer narró que luego de ser abordada “me quitaron los zapatos, los cordones, (con los que) me amarraron de pies y manos, me pusieron también un cordón en la boca y me decían que colaborara, que no me iban a hacer nada, que ellos iban a robarme”.

Liliana afirmó que los tres sujetos le quitaron su maleta, chaqueta, dinero y la bicicleta.

“Uno de ellos me decía que tranquila, mientras que el otro con un arma de fuego me la puso en la cabeza diciéndome que si yo no colaboraba que me iba a pegar un tiro”, agregó.

Según ella, los delincuentes le preguntaron “cuánta plata tenía en las cuentas, que dijera las claves, que cuántos reales tenía en el banco. Yo les decía ‘no tengo dinero, acabo de entrar a trabajar. Lo que hay en la maleta, hay 200 mil pesos, me acaban de pagar la semana de trabajo, es lo único que tengo’. Me decían ‘si usted nos está diciendo mentiras le vamos a cortar los dedos’”.

La biciusuaria contó que mientras era asaltada los ladrones retuvieron a otra persona que transitaba por la autopista Norte.

“Escuché otro forcejeo y escucho a un señor gritando y cuando los veo al lado mío llevando a rastras a otro muchacho”, expresó.

Luego, uno de ellos la llevó a un lugar más apartado para, según su denuncia, abusarla, mientras ella “le decía que por favor no me fuera a violar, yo sentía que me iban a pegar un tiro, que me iban a hacer algo”.

El mayor Ómar Páez, subcomandante de la Policía de Usaquén, informó que “la víctima manifiesta que por el acento eran ciudadanos venezolanos”.

Al volver al oscuro sitio de la autopista Norte, las autoridades encontraron entre los matorrales algunas de sus pertenencias, como su top, la coca del almuerzo y un zapato. También había maletas, documentos y ropa íntima de otras mujeres.