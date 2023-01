Vea cómo la enfermedad de dos niños salvó a una familia de una tragedia

La fiebre que presentaban los hijos de Norys Villafañe la obligó a salir a medianoche de su casa, que más tarde quedó destruida por el derrumbe de un edificio.

Por una casualidad y justo en el momento exacto esta familia se salvó de ser aplastada por los escombros de una pared en construcción en Barranquilla.

Al regresar a casa la mujer encontró su casa en ruinas.

Del impacto, que acabó con todo, solo se salvó un cuarto en donde, como nunca, los niños, el padre y una tía estaban reunidos por el estado de salud de los menores de edad.

Los afectados aseguran que desde que inició la construcción del edificio caían bloques, cemento y hasta piedras.

Pedro Villafañe, propietario de la vivienda afectada, se preguntó ‘‘¿dónde están los entes de control? Ellos saben y me contestaron que no tiene licencia de construcción, ¿por qué no lo han sellado?’’.

Las denuncias han sido interpuestas desde el inicio de la obra. La familia Villafañe pide esta vez ser escuchada ante la magnitud de lo ocurrido.